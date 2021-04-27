В Пуровском районе у маломобильных жителей появилась возможность вакцинироваться на дому Фото: Правительство ЯНАО

В Пуровском районе у маломобильных жителей появилась возможность пройти вакцинацию от коронавируса на дому. Пациентов, которые в силу здоровья не могут прийти в поликлинику, но хотят при этом вакцинироваться, посетит выездная медицинская бригада в заранее назначенное время. Решение о возможности привиться принимает основной лечащий врач пациента, а приехавший на вызов медработник также осматривает желающего поставить вакцину, измеряет основные показатели организма и проводит вакцинацию. Для безопасности каждая бригада оснащена средствами индивидуальной защиты и оборудованием, которое позволяет перевозить вакцину без нарушений условий транспортировки – специальным термоконтейнером, сохраняющим температуру внутри не выше -18 С. На днях на Ямал поступила партия вакцины от COVID-19 в размере 60 тысяч доз, для пуровчан распределено 6 тысяч доз.