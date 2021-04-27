Ямальцы в 2,5 раза чаще сдают старые смартфоны в обмен на новые

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С начала года жители Ямала сдали на утилизацию в салоны связи более 250 ранее используемых телефонов. Это позволило отправить на переработку почти центнер пластика, стекла, стали и лития. Такими данными поделились в МегаФоне, изучив программу трейд-ин.

Предпочтения ямальцев. В этом году специалисты отмечают рост интереса населения к покупке новых гаджетов со скидкой именно за счет сдачи бывших в употреблении. Только за последние 30 дней жители Ямала принесли в салоны связи в 2,5 раза больше мобильных устройств, чем месяцем ранее, чтобы выгоднее приобрести современные смартфоны.

- Принцип трейд-ин выполняет важные функции: во-первых, помогает привлечь внимание населения к проблеме электронного мусора. Правильно утилизировать устройства, ставшие ненужными. Во-вторых, выгодные условия на покупку новых гаджетов также стимулируют людей не хранить дома старые, а покупать более современные смартфоны с хорошей скидкой, - рассказал директор МегаФон Ритейл на Урале Алексей Быков.

Что приносят в салоны. Чаще всего сдают на утилизацию гаджеты Samsung. При этом взамен ямальцы вновь выбирают прежнюю, полюбившуюся марку смартфона, но уже с более усовершенствованными характеристиками.

Что покупают. Как правило, при сдаче старого гаджета приобретают новый стоимостью от 10 000 рублей. На Samsung приходится более 75% от общего объема продаж на Ямале, у айфона – доля 14%, а у Honor – 5%.

Средний чек на покупку смартфона по этой программе в текущем году вырос на 58% и составляет 17 000 рублей. При этом, каждый третий мобильный телефон жители Ямала предпочитают оформить в рассрочку.

Общероссийские тренды. За последний год в салонах МегаФона по всей стране приняли на 27% больше старых устройств взамен на новые. Доля продаж смартфонов по таким условиям от всех реализованных гаджетов в количественном и денежном выражении составляет более 20%.