Коммунальщики Салехарда планируют масштабный ремонт эти летом Фото: Администрация Салехарда

Летом в Салехарде планируют провести капитальный ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение 16, 5 тысяч метров сетей тепловодоснабжения и водоотведения. А именно: замена труб на участках, ремонт тепловых камер и канализационных колодцев в жилых домах, а также капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения котельных города. А также, в рамках строительства новых сетей водоотведения по улицам Почтовая, Маяковского, Чкалова, Северная планируют уложить коллекторы и провести монтаж канализационной станции по улице Чапаева. Это позволит объединить дома по этим улицам в единую городскую систему водоотведения, что в свою очередь избавит жителей этих улиц от постоянных аварий на локальных септиках. - Мы поступательно решаем задачу создания комфортных условий для горожан и максимально стараемся, чтобы наш город развивался и благоустраивался, - рассказывает главный инженер АО «Салехардэнерго» Евгений Федотов.