Из городов Ямала можно улететь прямыми рейсами на юг Фото: Правительство ЯНАО

Со 2 мая из городов Ямала можно улететь прямым самолетом на юг – в города Симферополь и Сочи. Билеты на эти новые направления уже можно купить, летний сезон начинается в мае и продлится до конца сентября. В Краснодар из аэропортов Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска рейсы выполняются круглогодично.

- Поездка в отпуск для северян должна быть комфортной и доступной. Несмотря на сложнейший год для авиакомпании “Ямал”, мы сохранили все действующие маршруты и льготные цены. Более того, добавили 3 новых южных направления, о которых просили ямальцы. Это прямой субсидируемый перелёт из Ноябрьска в Сочи, плюс к рейсу в Симферополь. Впервые в этом году появились прямые рейсы на юг из Надыма - также до города Сочи и до столицы Крыма. Все билеты будут по фиксированной стоимости в 9 тысяч 900 рублей, - сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Кроме трёх новых южных направлений также запустили рейс по маршруту Красноселькуп – Тюмень. В этом году округ предоставляет субсидию на авиаперелеты по 34 межрегиональным маршрутам, это на четыре маршрута больше, чем в прошлом году. Из них 11 маршрутов на южные курорты в города Симферополь, Сочи и Краснодар из четырех аэропортов Ямала. Стоимость такого билета на взрослого составляет 9 900 рублей, для детей до 12 лет на билет действует скидка 50%, а детям до двух лет без предоставления места – бесплатно.

В этом году сохранится мера поддержки многодетных семей: они по-прежнему смогут купить билеты на все направления по сниженной стоимости – в размере 2 500 рублей.

Узнать информацию о рейсах, а также приобрести билеты можно на сайте авиаперевозчика.