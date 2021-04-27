Школы и детсады Ямала временно меняют график работы Фото: pixabay.com

В графике работы школ и детсадов Ямала появились изменения, принятые после продления нерабочих дней во время майских праздников. Выходные в 2021 году будут длиться с 1 мая по 10 мая.

- В период межпраздничных дней на базе детских садов будут организованы дежурные группы для детей, чьи родители обеспечивают бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения. Для обучающихся 9 и 11 классов, студентов колледжей будут организованы консультации по подготовке к промежуточной и государственной итоговой аттестации. Для остальных обучающихся период с 4 по 8 мая 2021 года объявлен нерабочими днями, - сообщил заместитель директора департамента образования ЯНАО Марат Ныкышов.

В детских садах Ямала выясняют потребность в предоставлении мест на период межпраздничных дней. В ближайшие дни определят детские сады с дежурными группами и организуют горячие телефонные линии для родителей.