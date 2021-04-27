Погода на Ямале на 27 апреля: дождь и мокрый снег
Фото: Юлия Кучеренко
Во вторник, 27 апреля, по прогнозам синоптиков в округе переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
В Салехарде небольшой дождь. Днем +2, ночью 0. Ветер северо-восточный 2-4 м/с.
Ноябрьск: небольшой дождь. Днем +6, ночью +1. Ветер южный 3-4 м/с.
Надым: облачно с прояснениями. Днем +6, ночью 0. Ветер южный 3-6 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно. Днем +3, ночью 0. Ветер южный 4-6 м/с.
Губкинский: небольшой дождь. Днем +5, ночью 0. Ветер южный 3-5 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, небольшой дождь. Днем +5, ночью +1. Ветер южный 3-5 м/с.
Лабытнанги: небольшой дождь. Днем +2, ночью +1. Ветер северо-восточный 2-4 м/с.
Муравленко: небольшой дождь. Днем +5, ночью +1. Ветер южный 4-5 м/с.