Погода на Ямале на 27 апреля: дождь и мокрый снег Фото: Юлия Кучеренко

Во вторник, 27 апреля, по прогнозам синоптиков в округе переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В Салехарде небольшой дождь. Днем +2, ночью 0. Ветер северо-восточный 2-4 м/с.

Ноябрьск: небольшой дождь. Днем +6, ночью +1. Ветер южный 3-4 м/с.

Надым: облачно с прояснениями. Днем +6, ночью 0. Ветер южный 3-6 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем +3, ночью 0. Ветер южный 4-6 м/с.

Губкинский: небольшой дождь. Днем +5, ночью 0. Ветер южный 3-5 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, небольшой дождь. Днем +5, ночью +1. Ветер южный 3-5 м/с.

Лабытнанги: небольшой дождь. Днем +2, ночью +1. Ветер северо-восточный 2-4 м/с.

Муравленко: небольшой дождь. Днем +5, ночью +1. Ветер южный 4-5 м/с.