В Ноябрьске кадеты и бойцы Росгвардии померялись силами в меткости Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске кадеты и бойцы Росгвардии померялись силами в меткости. На базе клуба «Кадет» прошли городские соревнования по практической стрельбе из пневматического оружия, посвященные дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД. Организаторами мероприятия стали "Ноябрьское хуторское казачье общество Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества" и центр по работе с семьёй и молодёжью «Доверие».

- Для кадетов военно-патриотического клуба "Ермак" подобные соревнования дают возможность воочию пообщаться с теми людьми, которые ежедневно выполняют свой долг по нашей защите и безопасности – рассказал атаман казачьего общества Дмитрий Чендев. Он также отметил, что ребятам нужен живой пример для подражания и на подобных мероприятиях он присутствует. Это своего рода преемственность поколений. А после окончания учёбы в кадетском классе, есть реальная возможность уже подготовленными, поступать в ВУЗы министерства внутренних дел и министерства обороны.

Стоит отметить, что турниры подобного формата на Ямале проводятся впервые.