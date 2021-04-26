В деле о растрате бюджета Надыма открылись новые преступные подробности Фото: Татьяна Коркина

Во время расследования уголовного дела против экс-заместителя Главы Надымского района, обвиняемого в растрате бюджетных денег в сумме 29 миллионов рублей в пользу ООО «Экспертгрупп» выявлено ещё одно преступление о получении взятки в особо крупном размере.

Как выяснилось, руководитель ООО «Экспертгрупп» обратилась в арбитражный суд с иском к МУ «УКСиКР» о взыскании задолженности по муниципальному контракту, в рамках которого организацией проводились работы по благоустройству площади массовых мероприятий и бульвара Стрижова в Надыме. Если бы суд удовлетворил иск это позволило бы истице избежать уголовной ответственности за пособничество в хищении бюджетных денег.

Суд назначил провести дополнительные судебные экспертизы при Министерстве юстиции РФ. Желая получить положительное заключение экспертизы, руководитель коммерческой организации предложила заведующему отделом судебной строительной и пожарно-технической экспертизы, с которым она уже знакома, взятку в размере 2 миллионов рублей.

Чтобы замаскировать свой преступный сговор, экс-зам главы Надымского района и директор предприятия решили привлечь к преступлению двух посредников. Один из них "работал" в интересах того, кто дал ему взятку, другой - в интересах того, кто эту взятку получил

За "помощь" в производстве судебной экспертизы в пользу ООО «Экспертгрупп», руководитель организации лично и через посредников передала частями заведующему отделом заранее обещанную взятку в сумме 2 миллионов рублей.

По результатам расследования все участники преступления задержаны. Возбуждены уголовные дела.