В Надыме молодые люди организовали незаконный игровой бизнес Фото: pixabay.com

В Надыме следственные органы возбудили уголовное дело против двух местных жителей, подозреваемых в организации и проведении азартных игр.

Как сообщают в ведомстве, с октября 2020 по 24 апреля 2021 года двое мужчин решили завести незаконный бизнес. Они организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

И в настоящее время проводится расследование. Во время обысков полицейские нашли деньги, вырученные при проведении незаконной игровой деятельности, учётные записи, игровое оборудование.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали, как в Тарко-Сале нашли два незаконно установленных игровых терминала. А также, как в Ноябрьске осудили участников ОПГ за подпольное брачное агентство.