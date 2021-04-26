В Тарко-Салинской детской больнице намечается ремонт Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

С начала мая в детской поликлинике Тарко-Салинской центральной больницы начнётся капитальный ремонт. Но не смотря на это оказание медицинской помощи будет проводиться в полном объеме.

Ремонт планируют провести поэтапно. Работы начнутся в правом крыле здания, в связи с чем приём специалистов временно будет проводиться в левой части поликлиники. В дальнейшем врачи переместятся в уже отремонтированное крыло, а строители продолжат ремонт оставшихся помещений.

Медицинские работники уже готовятся к предстоящему ремонту. А именно: свёрнута зона комфорта, где ребята могли проводить время, ожидая приёма врача. Без ущерба для медицинской работы, постепенно переносится оборудование, освобождаются кабинеты.

Обо всех изменениях в работе поликлиники сообщается на официальном сайте Тарко-Салинской центральной районной больницы.