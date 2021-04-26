На Ямале вахтовика обокрала банковская мошенница Фото: pixabay.com

В полицию Пуровского района с заявлением о краже денег с банковской карты обратился 24-летний житель Республики Башкортостан, работающий на территории района вахтовым методом.

На мобильный телефон мужчины позвонила сотрудница банка и сообщила, что мошенники пытаются взломать его личный кабинет, и красть деньги. Для безопасности девушка посоветовала молодому человеку перевести его средства на резервный счёт, для этого требовалось продиктовать коды безопасности, поступившие на его телефон, что мужчина и сделал.

После разговора с мнимой сотрудницей банка он решил проверить сохранность денег, но не смог зайти в личный кабинет. Позвонив по телефону горячей линии банка, заявитель узнал, что с его карты списано 64 тысячи рублей на счёт магазина за покупку телефона, а также прошло одобрение кредита на сумму 160 тысяч рублей. Услышав информацию, 24-летний мужчина аннулировал кредит, заблокировал свои счета и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.