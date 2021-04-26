Волонтеры в Муравленко знакомят школьников с дизайн-проектами объектов благоустройства Фото: Администрации города Муравленко в соцсети

Волонтёры вместе с представителями Управления архитектуры и градостроительства познакомили сегодня учеников четвёртой школы с объектами благоустройства на 2022 год. Это сквер Победы, детская площадка в микрорайоне Ямальском и зона отдыха в микрорайоне Солнечном. Такие встречи пройдут во всех школах города Муравленко.

Напомним, какой именно из проектов будет реализован решат муравленковцы. Голосование на портале стартовало с сегодняшнего дня и продлится до 30 мая, в нём могут участвовать все жители города старше 14 лет.

Стоит отметить, что благоустройство общественных пространств на Ямале, как и по всей стране, проходит в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Голосование устроено максимально просто — пользователь может выбрать территории или дизайн-проекты в его городе или регионе, которые, по его мнению, нужно благоустроить или реализовать в следующем году, по информации Федеральный проекта «Формирование комфортной городской среды».