Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 апреля 2021 года увеличилось на 17 человек

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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 26 апреля 2021 года. За минувшие сутки в округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 17 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период пандемии на Ямале выявлено 38 478 случаев коронавирусной инфекции.

По клинической картине: 144 пациента – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 12 пациентов – в тяжелом состоянии, 2 пациента с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 17 человек, с начала пандемии вылечились 37 246 ямальцев. За прошедший день провели 208 тестов в 23 лабораториях. Всего прошли обследование 1 560 891 человек.

По информации Управления Роспотребнадзора по ЯНАО: за сутки не выявлено новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов. За весь период зарегистрировано 6 023 случая среди вахтовых рабочих из других регионов.

Кроме того, 17 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО, за весь период – 32 455 случаев.

В Новом Уренгое выявлено 3 новых случая коронавируса, за весь период – 6 754 случая. В Ноябрьске заразились ещё 2 человека, за весь период – 4 351 заболевший. В Салехарде за день 8 новых больных, за весь период 3 506 случаев ковида. В Пуровском районе зафиксировано 2 случая заболевания за сутки, за весь период – 3 339. В Лабытнангах и Приуральском районе по 1 случаю, за весь период – 1 910 и 830 заболевших соответственно.

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев заболевания коронавирусом не выявлено.