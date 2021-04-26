Ямальский пешеход попал под машину из-за несоблюдения ПДД Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

За прошедшие выходные на дорогах Ямала зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек получил травмы.

В районе Панели-Б\3 по улице Северная Магистраль города Новый Уренгой, водитель автомобиля "Mitsubishi Outlander", сбил пешеходы, который нарушал правила и шёл по краю проезжей части в попутном направлении по ходу движения автомобилей, при наличии обочины по улице Северная Магистраль в сторону улицы 70 Лет Октября. В результате ДТП пешеход попал в больницу с травмами.

С начала 2021 года на ямальских дорогах в 1 842 зарегистрированных ДТП, погибли 10 человек и 82 травмированы, в их числе 5 детей.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, окружные госавтоинспекторы призывают водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах.