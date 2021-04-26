Житель Ямала осужден за смерть матери, которая погибла под его лодкой Фото: Юлия Кучеренко

Житель Тазовского района признан виновным по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По данным следственных органов, в сентябре прошлого года в вечернее время, пьяны житель села Гыда Тазовского района управлял моторной лодкой «Обь-3». Плывя по реке, мужчина на мелководье решил поманеврировать и в результате его мать, находившаяся в лодке без спасательного жилета, выпала за борт. Оказавшись в воде, потерпевшая ударилась о лодку и оказалась под ней. Будучи сжатой между дном лодки и дном реки женщина получила травмы, от которых умерла.

Также выяснилось, что виновный не имел прав управления маломерным судном и не обеспечил потерпевшую и себя спасательными жилетами или нагрудниками.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.