В Новом Уренгое дебоширка отправилась в колонию за пьяную драку Фото: pixabay.com

В октябре прошлого года в полицию Нового Уренгоя сообщил из приемного отделения больницы о том, что оказана помощь 64-летней женщине с переломами рёбер и множественными ушибами головы.

Сотрудники полиции выяснили, что во время распития спиртных напитков в гараже между потерпевшей и её знакомой случился конфликт. Во время ссоры, ранее судимая за аналогичные преступления, 32-летняя женщина стала бить свою оппонентку ногами по лицу и телу. Пострадавшая женщина сама обратилась за медицинской помощью в городскую больницу.

Против молодой преступницы возбуждено и направлено в суд уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В апреле этого года новоуренгойским судом девушка приговорена к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.