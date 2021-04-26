В Ямальской колонии завершился турнир по мини-футболу Фото: УФСИН по ЯНАО

В рамках кружковой работы с осужденными в ФКУ ИК-3 УФСИН России по ЯНАО подвели итоги зимнего турнира по мини-футболу, который длился с начала 2021 года.

В соревнованиях участвовали 9 команд, состав которых в течении всего времени менялся, так как осужденные освобождались условно-досрочно или переводились в учреждение строгого режима. Судьями соревнований стали сотрудники отдела по воспитательной работе с осужденными учреждения. По итогам соревнований места распределились следующим образом: 1 место заняла команда осужденных отряда №12; 2 место заняла команда осужденных отряда №8; 3 место заняла команда осужденных отряда №14.

Победителям и призёрам вручили вымпелы и, уже ставшие традиционными, пироги, выпеченные в столовой учреждения. Участников соревнований поощрили за активное участие в спортивных мероприятиях.