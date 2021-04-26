Житель Салехарда попал в финал конкурса «Мастера гостеприимства» Фото: Правительство ЯНАО

Житель окружной столицы Радмир Султанов стал одним из 13 полуфиналистов престижного всероссийского конкурса “Мастера гостеприимства”, который проводится в рамках проекта президентской платформы “Россия – страна возможностей”. Жюри выбрало среди 40 проектов его идею по созданию городских медиа-маршрутов YaMall. Он уверен, что его проект поможет туристам быстро узнавать о лучших локациях и влюбиться в ямальские города.

- Я планирую создать в социальных сетях единую платформу для всех городов округа по развитию внутригородского туризма. Пользователи – блогеры, местные жители, бизнес, учреждения – создают видео-, фото-, аудиомаршруты по любимым местам с привязкой к геолокации, – рассказывает Радмир Султанов.

Выйти в финал оказалось не просто. Участники, во время конкурсных испытаний, решали региональные кейсы и защищали свои проекты перед ведущими экспертами туриндустрии.

- Экспертам и наставникам конкурса пришлось нелегко. Конкуренция была максимально высокая. В Камчатском крае собрались сильнейшие специалисты – создатели проектов в гастрономическом и событийном туризме, авторы уникальных туров, лучшие гиды и руководители крупных туристических компаний. Уверен, что их проекты будут полезны, – прокомментировал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Через месяц Радмиру предстоит защитить свой проект на финальной «битве мастеров». Лучшие идеи получат поддержку и будут реализованы в регионах России.