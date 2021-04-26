В Новом Уренгое провели мероприятие «Снегоход» Фото: УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

С начала года на территории Ямала водителями снегоходов совершено 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 15 травмированы, в 5 фактах авариях водители находились в состоянии опьянения, в 15 случаях – снегоходы не зарегистрированы в органах Технадзора, 20 водителей, совершивших ДТП, не имели права управления транспортными средствами данной категории.

В Новом Уренгое сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Снегоход». Участники мероприятия проверили регистрацию снегоходов в органах Гостехнадзора и наличие у водителей удостоверения с категорией тракториста-машиниста.

Сотрудники ГИБДД округа зафиксировали 300 нарушений ПДД, которые совершили водители самоходной, в том числе снегоходной техники, из них более 40 водителей управляли транспортом в нетрезвом.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель снегохода несёт ответственность наравне с водителем любого другого транспорта и должен соблюдать безопасность.