На Ямале проведут сразу две научные экспедиции Фото: Администрации города Муравленко

Сразу две экспедиции Научного центра изучения Арктики стартуют на этой неделе на Ямале. Первая отправится к леднику ИГАН, вторая начнет сейсморазведку и бурение бугров пучения на стационаре Еркута на Южном Ямале. Ямальские специалисты и представители Российской академии наук и МГУ станут участниками экспедиций. В их программе наблюдение за горными ледниками, что позволит отслеживать изменения климата. Исследования на Полярном Урале Научный центр изучения Арктики начал три года назад. А в августе прошлого года на леднике ИГАН учёные обнаружили увеличение объемов приледниковых озёр, которые образуются из-за таяния. Во время предстоящей экспедиции эксперты планируют подробно исследовать снежный покров ледника ИГАН. На Южном Ямале учёные исследуют бугры пучения. Сейсморазведка пройдет на глубине до 50 метров. А если в них найдут следы газа или воды, эксперты возьмут образцы газа, воды и керна для дальнейших лабораторных исследований.