Погода на Ямале на 26 апреля: пасмурно, возможен небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

В понедельник, 26 апреля, по прогнозам синоптиков в округе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днём небольшой дождь.

В Салехарде пасмурно. Днем +7, ночью +2. Ветер восточный 3-5 м/с.

Ноябрьск: малооблачно. Днем +7, ночью +2. Ветер юго-восточный 5-6 м/с.

Надым: малооблачно. Днем +7, ночью +2. Ветер юго-восточный 4-6 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем +4, ночью 0. Ветер юго-восточный 6-8 м/с.

Губкинский: ясно. Днем +5, ночью +2. Ветер юго-восточный 5-7 м/с.

Тарко-Сале: малооблачно. Днем +5, ночью +2. Ветер юго-восточный 6-8 м/с.

Лабытнанги: облачно с прояснениями. Днем +6, ночью +1. Ветер восточный 2-4 м/с.

Муравленко: малооблачно. Днем +7, ночью +1. Ветер юго-восточный 4-6 м/с.