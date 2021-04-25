В Салехарде женщину, ударившую полицейского, отправили на принудительные работы. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции по Салехарду поступило сообщение от женщины о том, что у нее пропали документы на недвижимость, а также кто-то списал деньги с банковского счета. Заявительница была пьяна.

Она стала выражать несогласие с действиями правоохранителя по факту выяснения обстоятельств, указанных в ее сообщении. Злоумышленница ударила сотрудника полиции в подлопаточную область спины.

– В нее возбуждено уголовное дело «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд приговорил виновную к наказанию в виде 9 месяцев принудительных работ с удержанием 5 процентов из заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.