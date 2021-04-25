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Здоровье25 апреля 2021 11:53

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 апреля 2021 года увеличилось на 55 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 25 апреля 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 апреля 2021 года увеличилось на 55 человек.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 апреля 2021 года увеличилось на 55 человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 25 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 17 и составило 38 461 человек.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, 25 апреля 2021 года в ЯНАО зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 38 461), 19 человек выздоровело (за весь период – 37 229), 137 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 12 пациентов – в тяжелом состоянии, 4 – с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 1920 тестов провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 560 683)

За сутки не выявлено новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 023). 17 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 32 438): Новый Уренгой – 3 (за весь период – 6751), Салехард – 9 (за весь период – 3498), Пуровский район – 1 (за весь период – 3337), Лабытнанги – 1 (за весь период – 1909), Ямальский район – 2 (за весь период – 899), Красноселькупский район – 1 (за весь период – 304). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлено 8 780 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 332 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 540 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 762 569 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 232 летальных исхода, выздоровели 4 388 008 человек.

Коронавирус Covid-19