В Тарко-Сале экоактивисты собрали две тонны пластика. Фото - "Администрация Пуровского района" в ВК.

Активисты первого раи онного экологического центра «Хэлаку» провели третью экологическую акцию по раздельному сбору отходов. Таркосалинцы собрали еще 2 тонны макулатуры и пластика и более сотни батареек.

Деятельность центра направлена на решение однои из ключевых задач национального проекта #экология по созданию эффективнои системы обращения с отходами производства и потребления.

– В третьеи акции приняли участие сотрудники школы-интерната и ДК «Юбилеи ныи », централизованнои библиотечнои системы и профколледжа, сельхозобщины Харампуровскои и раи онного департамента строительства, – отметили в администрацим Пуровского района.

Пункт приема основатель экоцентра Марина Горина вместе с командои единомышленников обустроили в здании Центра национальных культур. Идея сортировки мусора получила большои отклик среди населения, поэтому акции организаторы проводят ежемесячно.