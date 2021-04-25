В Тарко-Сале и Уренгое действуют два дополнительных пункта вакцинации. Фото - "Тарко-Салинская ЦРБ" в ВК.

В Тарко-Сале и Уренгое действуют два дополнительных пункта вакцинации. Привиться здесь можно без записи, перед процедурой каждого обязательно осмотрит врач-терапевт.

В поликлиниках и ФАПах работают прививочные кабинеты. Вакцинация проводится организованно по записи, при этом медики приглашают на прививку каждого пациента индивидуально. В доппункте в Районном молодежном центре г. Тарко-Сале для удобства и экономии времени, наряду с вакцинацией можно пройти медицинское обследование в рамках диспансеризации.

– Мобильные бригады ТЦРБ вакцинируют сотрудников предприятий и организаций. Сегодня медики работали в Центре социального обслуживания населения Пуровского района, привили более 70 человек работников учреждений социальной сферы. Также прививочные бригады выезжают на дом к маломобильным гражданам, – сообщили в Тарко-Салинской ЦРБ.