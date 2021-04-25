В Салехарде волонтеры разъяснят новый алгоритм голосования за объекты благоустройства. Фото - "Администрация Салехарда" в ВК.

В Салехарде 53 волонтёра будут разъяснять горожанам новый алгоритм голосования за объекты благоустройства. Их набор был завершён 22 марта.

По информации местной администрации, добровольцы прошли обязательный обучающий этап, на нём они познакомились с правилами работы, научились работать с приложением для голосования и подробно узнали про территории для благоустройства.

– Я люблю свой город и мне не безразлично его будущее. Я отношусь к числу молодёжи, мне хочется, чтобы в Салехарде появлялось как можно больше объектов для прогулок. Я ознакомилась со всеми объектами, которые могут появиться в 2022 году, все понравились. Рада, что я о них буду рассказывать жителям города, – сказала волонтёр проекта по выбору приоритетных территорий благоустройства Галина Лазарева.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая горожане будут выбирать приоритетные для благоустройства в следующем году общественные территории. Изменения станут возможны благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда». Разобраться с новой платформой для голосования помогут добровольцы.

Проголосовать можно будет и самостоятельно на портале gorodsreda.ru.