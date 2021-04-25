В доме №54 по улице Игарской в Салехарде, где произошел пожар, завершен ремонт. Скриншот из видео.

В Салехарде в доме №54 по ул. Игарская завершены восстановительные работы. 30 октября здесь произошёл пожар во 2 подъезде жилого дома. К счастью, пострадавших нет. Нуждающимся семьям на время проведения ремонта было предоставлено жилье из маневренного фонда.

По информации местных коммунальщиков, в местах общего пользования отремонтированы стены, потолки, электромонтажные работы. Произведён ремонт цокольного и чердачного перекрытия. Заменён шифер на кровле. В квартирах, которые пострадали от пожара, проведён черновой ремонт потолков, стен, перегородок.

– Ремонт выполнен благодаря поддержке округа. Все работы выполнены в срок и в полном объёме. Строительный контроль осуществляли специалисты Финансовой дирекции городского хозяйства, – сказал заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Рогожников.