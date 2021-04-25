На Ямале завершается подготовка к рейтинговому голосованию за объекты благоустройства. Фото - yanao.ru.

Завтра, 26 апреля, на Ямале стартует голосование за общественные территории, приоритетные к благоустройству в 2022 году. На выбор жителям округа представлено 45 проектов, 15 из которых по решению северян преобразятся уже в следующем году. Впервые голосование пройдет на всероссийском портале 89.gorodsreda.ru.

По данным Правительства ЯНАО, в муниципалитетах ведется активная подготовка: проекты обустройства уже презентовали жителям. 570 волонтеров прошли обучение по работе с новой платформой, получили сертификаты, детально изучили проекты общественных территорий и готовы помочь северянам с выбором.

Они будут работать в общественных местах, на городских праздниках, придут в школы и на предприятия. Организована 21 инфоточка в МФЦ. Проголосовать можно будет сразу после диалога с добровольцем: с помощью его планшета или, отсканировав QR-код на бейдже волонтера, памятке или портале проекта. Для авторизации используется номер телефона.