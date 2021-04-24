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Здоровье24 апреля 2021 15:04

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 апреля 2021 года увеличилось на 18 человек

За день 25 человек выздоровело
Виктория Терина
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 апреля 2021 года увеличилось на 18 человек

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 апреля 2021 года увеличилось на 18 человек

Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 24 апреля, зарегистрировано 18 новых случаев COVID-19 в ЯНАО. За весь период выявлено 38 444 случая коронавируса. За день 25 человек выздоровело, за весь период выписаны по выздоровлению 37 210 жителей округа.

По клинической картине: 136 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 6 пациентов с подтверждённым COVID-19 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки 3322 теста провели в 23 лабораториях, за весь период прошли обследование 1 558 763 северян.

За день выявлен 1 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период эта цифра дошла до 6 023 случаев. В муниципальных образованиях ЯНАО 17 новых случаев COVID-19, за весь период – 32 421 случаев.

В Новом Уренгое за день 3 заболевших, за весь период зарегистрировано 6 748 случаев заражения. В Ноябрьске заболел ещё 1 человек, за весь период выявлено 4 349 зараженных. В Салехарде – 8 человек, за весь период пандемии 3 489 с ковидом. В Надымском районе – 1 случай коронавируса, а всего 3 396 случаев. В Пуровском районе – 3, за весь период – 3 336. В Приуральском районе – 1 человек, за весь период – 829 случаев COVID-19.

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет. Всего в ЯНАО зарегистрировано 415 смертельных случаев СOVID-19.

Отметим, что за последние сутки в России выявлено 8 828 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего зафиксировано 4 753 789 случаев COVID-19 в стране.

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