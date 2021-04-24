Кадеты Ноябрьска победили в окружной спартакиаде молодежи допризывного возраста Фото: Администрация Ноябрьска

Команда Ноябрьска стала победителем окружной спартакиады молодёжи допризывного возраста. 90 кадетов из городов Ямала приняли участие в соревнованиях, которые проходили в Региональном центре патриотического воспитания. Специалисты отметили, что мероприятие такого формата настоящая генеральная репетиция будущей армейской службы, а получение навыков действия в экстремальных ситуациях закаляет характер, развивает самосознание, даёт ощущение уверенности в собственных силах. Теперь кадеты представят округ на Всероссийской спартакиаде в Ставропольском крае. В составе сборной учащиеся 3, 8 и 14 школ Ноябрьска. К соревнованиям их готовят преподаватели ОБЖ Юрий Александрович Рогалев, Олег Феликсович Жеребчевский и Павел Андреевич Лебедев. Глава города Алексей Романов поздравил команду и отметил, что ребята показали хорошую физическую и строевую подготовку.