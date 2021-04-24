В Салехарде проверяют доступность избирательных участков Фото: Администрации города Салехарда

В Салехарде, в рамках подготовки к избирательной кампании 2021 года, представители городской избирательной комиссии, администрации и общественности проверили избирательные участки на доступность для маломобильной категории избирателей. Комиссия проверила все 14 участков, первыми в списке у проверяющих значились участки, расположенные в средней школе №1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова и в здании Ледового дворца. - К каждой избирательной кампании мы проводим комиссионное обследование избирательных участков на предмет их доступности для маломобильных групп населения города. Это наличие пандусов, кнопок вызова и др. Нам нужно убедиться, что это всё исправно, работает и что безбарьерная среда участков соответствует всем требованиям, - рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Иван Сырков. Если вдруг какие-то элементы безбарьерной среды сломаны или неисправны в адрес организаций направят уведомления для устранения замечаний до проведения повторной проверки, которая пройдет в июне.