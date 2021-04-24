Противопожарные службы Ямала проводят дни открытых дверей Фото: Юлия Кучеренко

Накануне празднования дня Пожарной охраны в подразделениях Противопожарной службы Ямала проводятся дни открытых дверей. Пожарные проводят экскурсии, знакомят детей и подростков со своей профессией, демонстрируют пожарно-техническое вооружение, необходимое для проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров.

В селе Ныда в гости к пожарным пришли учащиеся школы-интерната и воспитанники детского сада «Чебурашка». Ребятам показали пожарные машины и рассказали, какими спецсредствами они оснащены. Дети могли не только увидеть средства пожаротушения, но и примерить настоящее снаряжение пожарных. Для учащихся 7 – 11 классов даже провели квест-игру, а в конце встречи детям показали мастер-класс по одеванию боевой одежды, развертыванию рукавных линий и выполнению скатки пожарного рукава.

В селе Аксарка пожарную часть посетили воспитанники детского сада «Солнышко». Ребятам также показали оборудование, разрешили примерить боевую одежду пожарного и посидеть за рулем и в кабине пожарного автомобиля.

Воспитанники старших классов Тазовской школы-интерната во время экскурсии узнали о профессии пожарного, для них провели урок профориентации. Старшеклассникам рассказали о возможности поступления в Ямальский многопрофильный колледж на базе основного общего образования по специальности «Пожарная безопасность».

В селе Мыс Каменный инструктор противопожарной профилактики провел ученикам 5А класса экскурсию по пожарной части. Каждый желающий смог примерить боевую одежду пожарного и забраться в кабину пожарного автомобиля.

Пожарные напомнили ребятам о соблюдении правил пожарной безопасности и как правильно вести себя в случае возникновения пожара.