Пуровская спортивная элита отличилась своими яркими и высокими победами Фото: официальная группа Администрации Пуровского района

Пуровская спортивная элита своими яркими и высокими победами, показала силу духа и целеустремленность на пути к спортивному Олимпу. 50 лучших спортсменов, тренеров и деятелеи физкультурного движения раи она награждены памятными знаками в 17 номинациях за спортивные достижения в прошлом году. В период пандемии пуровские спортсмены одержали победу на первенстве мира, завоевали 8 призовых мест на чемпионатах страны и 12 призовых мест на первенствах России. Ямальские атлеты участвовали в 6 международных турнирах, завоевав 15 медалей. Кроме того они приняли участие в 116 всероссии ских соревнованиях, заняв 160 призовых мест и в 94 региональных первенствах, и чемпионатах, заняв 514 призовых мест. Один из спортсменов присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса». И ещё 5 спортсменов стали мастерами спорта России.