Погода на Ямале на 24 апреля: местами небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

В субботу, 24 апреля, по прогнозам синоптиков в округе переменная облачность и небольшие осадки. Ночью в отдельных районах порывы ветра до 14 м/с. В Салехарде ясно. Днем +6, ночью -4. Ветер западный 2-4 м/с.

Ноябрьск: небольшой дождь. Днем +5, ночью 0. Ветер 2-5 м/с.

Надым: облачно с прояснениями. Днем +5, ночью -3. Ветер 2-5 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, небольшой дождь. Днем +4, ночью -2. Ветер 3-6 м/с.

Губкинский: пасмурно, небольшой дождь. Днем +4, ночью +1. Ветер 2-5 м/с.

Тарко-Сале: небольшой дождь. Днем +4, ночью +1. Ветер 2-6 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем +6, ночью -3. Ветер 2-4 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем +6, ночью 0. Ветер 2-4 м/с.