На Ямале началось строительство нового центра питания для газодобывающих объектов

Фото: Россети Тюмень

В скором времени на Ямале появится новая сетевая инфраструктура, предназначенная для питания газодобывающих объектов «Роснефти», занятых разработкой Новоуренгойского месторождения Пуровского района.

Проект реализуют специалисты «Россети Тюмень». Отметим, что сама строительная площадка находится в удаленном районе: расстояние до Нового Уренгоя - ближайшего населенного пункта - почти 30 километров. Характерной особенностью территории является высокая заболоченность местности и большое количество природных озер. Поэтому подготовительные работы начались еще зимой, когда была возможность перевезти оборудование и материалы.

Сейчас стартовал основной этап инвестпроекта. В работах задействованы более 300 специалистов, 132 единицы техники, в финансовом вопросе суммарно энергокомпанией будет затрачено порядка 800 миллионов рублей.

До конца года энергетики планируют завершить основной объем работ на подстанции 110 кВ «Роспан» и двух питающих линий электропередачи суммарной протяженностью 17,6 километров, которые будут снабжать энергопринимающие устройства предприятия. Максимальная мощность нового питающего центра составит 20 МВА.

Подстанцию оснастят двумя силовыми трансформаторами по 10 МВА каждый. Также энергетики установят современные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, что позволит поддерживать высокий уровень безопасности передачи электроэнергии. За счет использования новейших технологий информационный обмен с верхним уровнем (SCADA) будет организован по цифровому протоколу MMS, а автоматизация процессов и организация 100 процентов удаленной наблюдаемости повысят надежность энергоснабжения потребителей.

Стоит отметить, что все электротехническое оборудование, устанавливаемое на питающем центре, отечественного производства.