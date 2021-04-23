В Ноябрьске откроется временный пункт вакцинации в торговом комплексе Север-1 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эти выходные, с 24 по 25 апреля, в торговом комплексе Север-1 пройдет вакцинация от коронавируса. Это стало возможным благодаря активному содействию администрации ООО «Аляска» в лице Галины Гампель.

Вакцинацию будут проводить медицинские сестры городской поликлиники, пациенты в обязательном порядке пройдут предварительный осмотр врачом, а после прививки за их состоянием будут следит в течение получаса.

Отметим, что вакцинация будет проводиться без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии). Прививочный пункт откроется в 10:00 и будет работать до 15:00 все два дня.

Также пройти вакцинацию можно: в кабинетах №214 и 316 городской поликлиники; в кабинете №1 по ул. Республики, 32; в СОК «Зенит» по ул. Дзержинского 4.