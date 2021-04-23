На Ямале вскрытие рек произойдет в конце мая

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЯНАО. Его возглавил заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов.

Согласно данным руководителя центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артема Кошкина, вскрытие на реках ожидается на пять дней раньше нормы. Вскрытие Оби вблизи Салехарда - примерно 26 мая. При этом уровень воды в реках не должен превысить средних показателей, кроме того, ожидается, что он будет ниже на 0,5 метра.

Также в ходе заседания были рассмотрены мероприятия по подготовке населенных пунктов к паводку и пожароопасному сезону. На данный момент сотрудники «Ямалспаса» находятся в постоянной готовности, у них есть необходимый инвентарь и техника.

Отметим, что на заседании был утвержден региональный План защиты населенных пунктов, подверженных угрозе затопления, а также заслушаны доклады глав муниципальных образований (председателей КЧС) о подготовке к паводку и пожароопасному сезону 2021 года.