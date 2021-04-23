В Новом Уренгое поймали мужчину с двумя свертками наркотиков

Фото: УМВД России по ЯНАО

Полиция Нового Уренгоя задержала местного жителя 1988 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе досмотра у него нашли свертки с порошкообразным и прессованным веществом.

- Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось наркотиком синтетического происхождения массой 1,84 грамма и наркотиком растительного происхождения массой 0,4 грамма, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В свое оправдание злоумышленник пояснил, что приобрел наркотики исключительно для себя, однако это не помогло ему уйти от ответственности.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере». Ему грозит до 3 лет тюрьмы.