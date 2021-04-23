В Губкинском откроется центр единоборств «Северный характер»

Фото: администрация Губкинского

Глава Губкинского Андрей Гаранин во время командировки в Салехарде сходил на тренировку в центр единоборств «Северный характер». Это первый на Ямале спортивный объект, где взрослые и дети занимаются боксом, тхэквондо, самбо, вольной борьбой, панкратион, ММА, кроссфитом, сайклингом, фитнесом, воркаутом и спортивной аэробикой.

- Довелось побывать во многих городах - спортивный объект такого уровня нигде не встречал! Конечно, и в нашем городе нужен такой центр, чтобы мы перевели спортсменов в современные залы, могли взять в секции больше ребят и открыть новые направления. Я рад сообщить, что наш губернатор Дмитрий Артюхов поддержал Губкинский - такой центр единоборств построят в нашем городе, - рассказал Андрей Гаранин.

Отметим, что развитию спорта на Ямале уделяется большое внимание. На ежегодном докладе Дмитрий Артюхов поделился планами открыть сеть спортивных центров во всех муниципалитетах.

- Мы решили создать сеть залов «Северный характер» по всему Ямалу. В этом году запустим Лабытнанги, потом - Губкинский, Новый Уренгой и Тарко-Сале, - анонсировал губернатор.