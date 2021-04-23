В Салехарде пройдут различные экоакции в рамках общегородского субботника

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде готовятся к проведению Всероссийского субботника «Зеленая Весна - 2021», который запланирован на завтра, 24 апреля. В его рамках пройдут несколько экоакций.

Так, в преддверии 9 мая состоится акция «Палисадник Победы»: будет приведена в порядок территория возле дома, где проживает участник Великой Отечественной войны Николай Шакуров.

В рамках акции «Наведем порядок вместе» депутаты, члены и сторонники партии «Единая Россия» выйдут на уборку детской площадки и пешеходной зоны по ул. Ленина и сквера «Молодежный» на ул. Чубынина.

Кроме того, на площади у Центра культуры и спорта «Геолог» состоится акция по сбору отработанных батареек, пэт-бутылок, алюминиевых банок, бумаги и картона.

Отметим, что присоединиться к субботнику могут все желающие, убрав свой двор, парк или любое другое общественное место.