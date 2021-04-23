Число заболевших коронавирусом на Ямале на 23 апреля 2021 года увеличилось на 17 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 17 человек, с начала периода - 38 426.

Из общего числа болеющих 133 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 10 из них - в тяжелом состоянии, 4 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 415 человек.

По сообщению регионального Оперативного штаба, болезнь унесла жизнь 63-летнего мужчины из Ноябрьска.

Отметим, что за сутки не выявлено ни одного случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 022.

В населенных пунктах Ямала произошло 17 заражений COVID-19 (за весь период - 32 404): Салехард - 7 (за весь период - 3 481), Новый Уренгой - 5 (за весь период - 6 745), Лабытнанги - 2 (за весь период - 1 908), Надымский район - 1 (за весь период - 3 395), Пуровский район - 1 (за весь период - 3 333), Приуральский район - 1 (за весь период - 828).

За сутки в регионе провели 2 892 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 555 441.

Излечился от коронавируса 31 человек, за весь период - 37 185.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 840 человек с COVID-19, из них 1 187 (13,4%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 744 961. Выздоровевших - 9 407, за весь период - 4 371 214. Умерших - 398, с начала периода - 107 501.