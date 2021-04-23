Фото: департамент образования ЯНАО

В Надыме стартовал региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады World Robot Olympiad 2021. На мероприятие съехались более 60 ребят из разных муниципалитетов.

В этом году тема олимпиады - PowerBots - будущее энергетики. Командам предстоит решать проблемы, связанные с использованием большего количества энергии из возобновляемых источников. Также мероприятие включает состязания командных роботов в четырех возрастных категориях и выставку роботов в творческой категории.

Команды из основной категории будут создавать и программировать роботов, которые модернизируют использование энергии в доме, помогают заряжать автомобили в гараже и управлять распределением энергии в сети. Команды в творческой категории разработают роботов, которые позволят использовать возобновляемые источники энергии наиболее эффективным образом.

Также для участников и их кураторов запланированы мастер-классы от экспертов олимпиады.

Победители регионального этапа примут участие в Национальном этапе World Robot Olympiad 2021 в Красноярске, который пройдет с 24 по 26 июня.