Ямальцам сообщили о возвращении важной транспортной льготы

В минувший четверг, 22 апреля, парламентарии ЯНАО приняли поправки к закону, гарантирующему бюджетникам компенсацию проезда к месту отдыха и обратно.

Важную для жителей округа новость сообщил глава ямальского отделения «Ассоциации юристов России» Дмитрий Погорелов в своем инстаграме.

«Поставлена точка в вопросе о возвращении льготы за проезд на пароме и железнодорожной платформе!»

Это значит, что работники бюджетной сферы, как и раньше, могут получить компенсацию, оплачивая провоз личного автомобиля на пароме «Салехард – Приобье». До этого северяне были лишены такой возможности из-за круглогодичного проезда по автодороге.

Также главный юрист страны поспешил успокоить ямальцев, которые уже купили билеты на паром:

«Вам обязательно оплатят провоз личного автотранспорта, если вы используете льготу в этом году. Принятию поправок предшествовали общественные обсуждения этого вопроса. Спасибо всем, кто не остался равнодушным и высказал свое мнение», – написал Дмитрий Погорелый.

Напомним, сообщение об отмене льготы за поездку самым популярным речным путем было обнародовано буквально в конце марта. Новость вызвала возмущение и бурное обсуждение в соцсетях.

Паром «Салехард – Приобье» пользуется большим спросом у жителей Салехарда и приуральских сел – Аксарки, Харсаима и Горнокнязевска. В прошлом году по маршруту «Приобье – Салехард – Приобье» было выполнено 236 рейсов и перевезено почти 11 000 автомобилей.