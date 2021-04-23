Жителям Ноябрьска расскажут в игровом формате о проектах благоустройства

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске состоится арт-интенсив «Круче вместе». Жители города - команды учреждений и организаций - соберутся у центрального фонтана, чтобы в неформальной обстановке и в игровом формате обсудить проекты по благоустройству города в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Организаторы подготовили множество мероприятий. Так, все желающие смогут исполнить песни о городе, романтиках Севера и весне вместе с вокальными коллективами города. Также пройдет демонстрационная игра «Прокачай Ноябрьск»: самых активных участников ждут приятные сюрпризы от организаторов. Кроме того, запланирована работа нескольких площадок и мастер-классов.

В финале все жители Ноябрьска исполнят песню «Он твой и мой, город молодой!».