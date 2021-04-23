Жительница Ноябрьска отправится в тюрьму за кражу продуктов и оскорбление полицейского Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске осудили местную 32-летнюю жительницу. Она признана виновной по ч.3 ст.30 ч.1 ст.161 УК РФ (покушение на грабеж) и ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

- По данным следствия и суда, 9 февраля 2021 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набрала в магазине продуктов и попыталась пронести их мимо кассы. Когда гражданку уличили в краже, она попыталась скрыться, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

На улице правонарушительницу задержал сотрудник Росгвардиии и препроводил обратно в магазин. Но на этом ноябрянка решила не останавливаться: в присутствии продавцов магазина, она публично высказала в адрес правоохранителя грубую нецензурную брань.

В итоге женщину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.