Нефтяники «РН-Пурнефтегаза» презентовали Центральной библиотечной системе Губкинского новые издания

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

В преддверии Всемирного дня книг «РН-Пурнефтегаз» организовал просветительскую акцию, в рамках которой был пополнен библиотечный фонд Губкинского, а также обновлён книжный фонд художественной литературы в вахтовых поселках предприятия.

Нефтяники сделали подарок Центральной библиотечной системе города Губкинского. Они презентовали набор книг об истории Общества, в него вошли юбилейные книги, изданные на 20-летие, 25-летие и 30-летие со дня основания предприятия. Также были вручены уникальные издания ПАО «НК «Роснефть»: красочно иллюстрированная книга «Чавес» на русском и испанском языках, изданная тиражом в 1000 экземпляров, и о трудовых династиях, работающих в дочерних предприятиях Компании, в ней рассказывается и о семье Джафаровых – отце и двух сыновьях, операторах по добыче нефти и газа, которые 23 года назад приехали в морозный Губкинский из солнечного Азербайджана. Подаренные книги необходимы студентам и школьникам старших классов, занимающихся проектной деятельностью по направлению нефтегазодобыча, поэтому библиотека с радостью приняла подарок от нефтяников.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Еще одна акция прошла на месторождениях предприятия, для обновления библиотечного фонда в вахтовых поселках Тарасовского и Барсукового направлений были закуплены художественные бестселлеры мировой литературы: «Двенадцать стульев», Ильф И.А. и Петров Е.П.; «Приключения Шерлока Холмса», Конан Дойл; «Евгений Онегин» А.С. Пушкин; «Фауст» Гете И.В. другие. Всего сотрудники предприятия получили более 50 новых изданий. Все книги разместились на полках библиотек в вахтовых поселках предприятия.