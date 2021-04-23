В отделении ноябрьской полиции открылась выставка, посвященная аварии на Чернобыльской АЭС

Фото: УМВД России по ЯНАО

В фойе отдела ноябрьской полиции открылась тематическая выставка под названием «Чернобыль - ты в нашей памяти».

Напоминаем, что крупнейшая в истории техногенная катастрофа - взрыв четвертого ядерного реактора Чернобыльской атомной электростанции - произошла 26 апреля 1986 года. Множество людей, пожарных, врачей, военнослужащих, занимаясь ликвидацией взрыва, отдали свои жизни, потеряли здоровье, но сделали все возможное, чтобы свести к минимуму страшные последствия.

Среди участников ликвидации аварии были и сотрудники ноябрьского отдела внутренних дел, нынешние ветераны МВД: подполковник милиции Виктор Фисанов, майор милиции Надир Шаафат оглы Мамедов, прапорщик милиции Виктор Слюсарчук и майор внутренней службы Николай Петров, который награжден орденом Мужества.

- Молодое поколение должно помнить о мужестве и героизме людей, участвовавших в ликвидации катастрофы. Наша задача - сохранить в памяти их подвиг и передать его будущему поколению, - сообщила председатель городской ветеранской организации Наталия Боброва.