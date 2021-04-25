Погода на Ямале на 25 апреля: пасмурно

На Ямале 25 апреля пасмурно. Фото: Вадим Бегун

В воскресенье, 25 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем +1, ночью -4. Ветер 3-5 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем +2, ночью 0. Ветер 1-4 м/с.

Надым: пасмурно. Днем 0, ночью -5. Ветер 1-5 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем 0, ночью -1. Ветер 2-4 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем +1, ночью 0. Ветер 3-5 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем +1, ночью 0. Ветер 2-4 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем +1, ночью -3. Ветер 4-5 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем +1, ночью -1. Ветер 2-5 м/с.

В этот день почитается память святого мученика Василия, исповедника, епископа Парийского. С этого дня становится значительно теплее, земля прогревается, сохнет, поэтому в народе говорили, что "Василий землю парит". Наши предки наблюдали за ивой: если она к этому дню распушилась - сильного холода уже не будет. С 25 апреля массово вылетают шмели, летают пчелы. Выходят из нор лисицы.