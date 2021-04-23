В Салехарде осудили мужчину, который подбил подростка на кражу и скрывался в другой стране

В Салехарде осудили 29-летнего мужчину, который более четырех лет скрывался от правосудия в в Республике Кыргызстан. Он признан виновным в краже, совершенная группой лиц по предварительному сговору, и вовлечении несовершеннолетнего в преступление.

- Судом установлено, что в ночь на 17 июня 2016 года мужчина прогуливался по ул. Маяковского со своим 17-летним знакомым. Далее он предложил подростку совершить кражу из палатки с фруктами. Сначала молодой человек отказывался, но вскоре поддался на уговоры старшего товарища, вдвоем они похитили имущество и деньги на общую сумму превышающую 18 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Действия злоумышленников попали на камеру видеонаблюдения и уже на следующий день их задержали полицейские, а недоеденные фрукты вернули хозяину.

Далее, 17 августа 2016 года, огласили приговор в отношении несовершеннолетнего, а второй злоумышленник скрылся от наказания и был объявлен в розыск. В декабре 2020 года он был задержан в городе Бишкек Республики Кыргызстан и передан российскому правосудию.

В итоге суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.