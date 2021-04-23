Надымская прокуратура помогла работникам предприятия получить долги по зарплате Фото: Вера Зенина

Надымская прокуратура помогла сотрудниками организации защитить свои права. Выяснилось, что горожане работали у индивидуального предпринимателя, который не заключил с ними трудовые договоры и задерживал зарплату. Кроме того, после ухода с работы люди не получил окончательный расчет

- В связи с этим прокурор внес предпринимателю представление об устранении нарушений, которое не было удовлетворено. После этого последовало обращение в суд с исковым заявлением о признании отношений трудовыми и взыскании задолженности по оплате в размере 97 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле ведомства.