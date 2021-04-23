Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 апреля 2021 8:27

Надымская прокуратура помогла работникам предприятия получить долги по зарплате

Дело дошло до суда
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий
Надымская прокуратура помогла работникам предприятия получить долги по зарплате

Надымская прокуратура помогла работникам предприятия получить долги по зарплате

Фото: Вера Зенина

Надымская прокуратура помогла сотрудниками организации защитить свои права. Выяснилось, что горожане работали у индивидуального предпринимателя, который не заключил с ними трудовые договоры и задерживал зарплату. Кроме того, после ухода с работы люди не получил окончательный расчет

- В связи с этим прокурор внес предпринимателю представление об устранении нарушений, которое не было удовлетворено. После этого последовало обращение в суд с исковым заявлением о признании отношений трудовыми и взыскании задолженности по оплате в размере 97 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле ведомства.